Suriye'de şantaj mağduru kadınlar anlatıyor: Fotoğrafları montajladı, sonra tehditler başladı; polislerin beni koruması için onun bana bir şey yapmasını beklemeliydim

Suriye’de erkekler tarafından şantaja uğrayan kadınlar yaşadıkları mağduriyeti anlattı. DW Türkçe'ye konuşan kadınlar bu mağduriyetin oluşmasında yetersiz kanunlar ve toplumsal baskı gibi etkenlerin de olduğunu belirtiyor. Aktivistler de Suriye dahil Arap dünyasında şantajın çok yaygın olduğunu söylüyor. Aktivistlere göre, toplum baskısı mağdur kadınların sayısına ilişkin sağlıklı çalışmalar yapılamamasına neden oluyor. Arap Ayaklanması sonrası dönemde ise, yeni şantaj türleri ve vakaları ile birlikte mağdur kadınların sayısı katlanarak arttığı belirtiliyor. Kadınların iş bulma, vize sorununu çözme, yurt dışından biri ile evlenme gibi vaatlerle yaklaşan şantajcılar karşısında mağdur oldukları belirtiliyor.

Şantaj mağduru bir kadın şu sözlerle maruz kaldığı durumu anlattı;

"İlk üniversiteye başladığımda sürekli yolumu kesiyordu. Zamanla arttıkça arttı. Ben iki üç defa reddettikten sonra daha da saldırganlaştı. 'İstesen de istemesen de seninle konuşacağım' dedi. Sonuncusunda bana vurdu. Polise başvurduk. Polis beni ondan koruyamadı. Bana 'seni kaçırdı mı, fiziksel işkence yaptı mı?' diye sordular. 'Hayır' dedim. 'Tamam, hapsetmek için gerekçe yok' dediler. Polislerin beni koruması için bana bir şey yapmasını beklemeliydim. 12 gün hapiste kaldı sonra çıktı. Çıktığında öfkeliydi. Hapisten çıktıktan sonra şantaj başladı. Önce şantaj yapacağı malzemeyi topladı sonra ülkeden ayrıldı. Tabii benim bir kız arkadaşımın yardımıyla. Arkadaşım içinde numaralarla, fotoğraflarla cep telefonumu ona ulaştırdı. Sonra fotoğrafları montajladı ve şantaj başladı. Montajlı fotoğrafları bana ve aileme yollamaya başladı. 'Ya kızınızı bana gönderirsiniz ya da onu rezil ederim' dedi. İnanmadık ama yaptı. 1.5 yıl üniversiteyi bıraktım. Yurt dışına çıktım. Sonra döndüm ama hayatım sonrasında hiç tam olarak normal olmadı."

DW Türkçe'ye konuşan avukat Ahmet Hazem de "Kanunlar fena değil ama sertleştirilmesi gerekiyor. Biri fotoğraf yayınlasa ki fotoğraf gerçek olsa da olmasa da veya bilgi yayarsa 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu gerçekten çok hafif bir yaptırım. 100 bin Suriye Lirasından da 500 bin Suriye Lirasına kadar para cezası var" dedi.

Kaynak: DW Türkçe - Hediye Levent