Süpermarketteki 10 bin sterlin değerinde içkiyi yere döktü

İngiltere’deki kapanma sürecinde işini kaybedince depresyona giren bir kişinin marketteki yüzlerce şişe alkolü yerlere döktüğü görüntüler gündem oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere'de Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapanma sırasında işini kaybeden bir kadının, bir süpermarkette 10 bin sterlin (yaklaşık 185 bin TL) değerinde içki şişesini parçaladığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

36 yaşındaki Barbara Stange-Alvarez, 2020'de Stevenage kasabasındaki bir süpermarkette raflardaki yüzlerce şarap, bira ve alkollü içecek şişesini 5 dakika içinde paramparça etti.

Stange-Alvarez, öfkeyle cam şişeleri yere fırlattı ve bazı şişelerdeki içkiyi yerlere döktü.

Kısa süre içinde market zemini kırık cam şişeleri ve dökülen alkollü içeceklerle doldu.

Süpermarketin kamerasına yansıyan görüntüler, son birkaç günde sosyal medyada hızla yayıldı.

Hakkında dava açılan kadının, markete 5000 sterlin ceza ödemesine karar verildi. Dün görülen davada, olay sırasında elinin kesilmesi nedeniyle gittiği hastanede bir güvenlik görevlisine küfreden Stange-Alvarez, ırkçı nefret dili kullanmaktan da suçlu bulundu.

Stange-Alvarez ise mahkemede, işsizlik nedeniyle depresyona girdiğini söyledi.