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Süpermarket çalışanı istifasını anonsla duyurdu: Yönetimi de, bu işi de, Walmart'ı da…

14 Aralık 2018 18:19

Kanada'nın Alberta eyaletinde bir süpermarket çalışanı, "Burada kimsenin çalışmaması lazım diyerek" istifasını müşteri anonsuyla duyurdu. Jackson Racicot adlı 17 yaşındaki çalışanın anonsunu kaydettiği videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Racicot, "Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine" diye başladığı ve küfürle bitirdiği anonsunda şöyle diyor: ''Bugün size burada kimsenin asla çalışmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Müdürlerimiz sürekli sözler veriyor ve bu sözlerini tutmuyorlar. Sürekli çalışanlara ne kadar değer verdikleriyle ilgili ahkam kesiyorlar ama bir ay önce şefim benim için 'zaman kaybı' dedi. Yönetim bana yardımcı olmadı. "Yönetimin her fırsatta kesintiye gitmeye çalışıyor, ödeneklerimizi kesiyor. Ben sadık bir çalışanım ve artık bu saçmalıktan, sahte laflardan ve bu işten bıktım." Racicot'un "Yönetimi de, bu işi de, Walmart'ı da…" diyerek ahizeyi kapattığı sırada arkadan sevinç çığlıkları duyuluyor. Kaynak: (BBC Türkçe)

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