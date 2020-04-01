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‘Süperman’ maske ve eldivenlerini takıp İstanbul sokaklarına indi: Gereksiz kahramanlığa karşıyız

01 Nisan 2020 10:57

Yeni tip Koronavirüs ile mücadelede farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş, 'Süperman' kostümünü giyip İstanbul sokaklarında insanları uyardı. Sözlerine “Ben Süperman dünyaya insanları uyarmaya geldim” diye başlayan Macit, insanlara evden çıkmayın ve sosyal mesafeyi koruyun uyarısında bulundu.

Salgınına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş Süperman kostümü giyerek İstanbul sokaklarına indi. Macit, ağzında maskesi ve eldivenleriyle insanları evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyaran Macit, "Gereksiz kahramanlığa karşıyız. İnsanlar bu işi hafife aldıkları için önlem almadan sokağa çıktıkları için ve parti yaptıkları için gereksiz bir kahramanlığa soyunuyorlar. Elimizden geldiğince uyarmamız lazım insanları” dedi.

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