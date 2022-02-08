Süper Lig takımı duyurdu: Futbolcumuz ve ailesine silahlı saldırı düzenlendi

Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi. Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Karadeniz kulübünden yapılan açıklama da;

"Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir.Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Olay İstanbul Zeytinburnu'nda, geçen Cumartesi günü, Çırpıcı Mahallesi 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; evden çıkarak otomobillerine binmek için sokakta ilerleyen 3 kişilik aile, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda anne, baba ve oğulları yaralandı. Silah seslerinin duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yaralıların yardımına koştu. Saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Yaralılar, çevredekiler tarafından otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.