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Super Bowl'a Lady Gaga damgası!

07 Şubat 2017 12:28

Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga, Amerikan futbolu ligi NFL'in final müsabakası olan Super Bowl'un merak ve heyecanla beklenen devre arası gösterisine damga vurdu. Houston'da düzenlenen müsabakada, stad üzerinde adeta uçarak akrobatik sahne gösterileri gerçekleştiren Lady Gaga izleyenleri büyüledi. Yüz binlerce kişiyi ekranlara kitleyen Lady Gaga 'Born this way', 'Just Dance', 'Pokerface' ve 'Bad Romance' gibi hit şarkılarından bir potpori sundu. Şov esnasında sosyal medyada da Lady Gaga ile ilgi yüz binlerce tweet atıldı.

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