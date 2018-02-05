Super Bowl sonrası sosyal medyanın konuştuğu konu: Justin Timberlake'in etkileyemediği çocuk

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı. Tarihdeki ilk Super Bowl zaferini elde eden Eagles, Aralık 1960'tan bu yana ilk defa NFL şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Ayrıca Patriots'ın elde ettiği 33 sayı, Super Bowl tarihinde kaybeden takım tarafından ulaşılan en yüksek sayı oldu. Bu arada Timberlake'in konser esnasında fotoğraf çektirdiği 13 yaşındaki bir çocuk organizasyona damgasını vurdu. Timberlake'le fotoğraf çekildikten sonra diğer dinleyicilerin aksine 'soğukkanlılığını koruyan' ve telefonunun ekranına bakan Ryan McKenna adlı çocukla ilgili pek çok sosyal medya paylaşımı yapıldı.