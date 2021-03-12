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Sunucu "Geçen yıl bölüm başı 120 bin TL aldı" derken oyuncu Kerem Bürsin salondan ayrıldı

12 Mart 2021 08:56

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel'le birlikte başrol oynayan Kerem Bürsin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir ödül törenine katıldı. Bürsin, sunucu Bay J’nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözleri sırasında salondan ayrıldı.

Salondan ayrılmasının ardından Bürsin'e "Gereksiz bir açıklamaydı. 120 bin lira aldığınıza ben inanmıyorum zaten, bu kadar yüksek para almadığınızı biliyorum" şeklinde destek verildi. 

kerem bürsinbay j120 bindizioyuncu

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