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Sunucudan Canan Karatay'a: Bir tek siz mi doğrusunuz?

06 Ocak 2018 14:07

Prof. Dr. Canan Karatay, Kübra Par'ın sunduğu TV programına katıldı. Sağlık konusunda tartışılan açıklamalara imza atan Canan Karatay'a Kübra Par'dan ilginç bir soru geldi. Kübra Par, kolesterol konusunda Karatay'a “Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?” sorusunu sordu. Karatay ise Kübra Par'ın sorusuna şu sözlerle cevap verdi: “Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yalnız kolesterol yüksekliğinin faydalı olduğunu söylüyorum. Bilimsel olarak da bu gösterilmiş. Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu'na da sesleniyorum, esas kalp krizinin sebebi şeker ve trans yağlardır. Bitmedi, lafım bitmedi. Yüksek kolesterollü kadınlar ve erkekler uzun yaşıyor. Kolesterol bütün hücrelerin yapısında vardır. Kalp krizi geçiren kişilerin yarısının kolesterolü düşüktür. Damar tıkanıklığı olmayan hastalarımızın da yarısının kolesterolü yüksektir.”

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