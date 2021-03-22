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Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı

22 Mart 2021 09:30

Romanya'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş olan ve tamamen çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

Acces Direct adlı Romanya ulusal kanalında canlı yayın esnasında saldırıya uğrayan sunucu Mirela Vaida'ya saldıran kadın 'Paramı geri ver' diye bağırarak üstüne doğru koştu. Neye uğradığını şaşıran sunucu bağırarak kaçtı ve kadrajdan çıktı. 

Öte yandan Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. 

 

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