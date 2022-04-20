Canlı yayında camdan seslendiği gençle konuşan sunucu: Gençlerimizin durumu bu

KRT’de yayınlanan “Günaydın Türkiye” programının sunucusu Savaş Kerimoğlu, canlı yayın sırasında, stüdyonun bulunduğu binanın alt katındaki kafede garsonluk yapan, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve yüksek lisans yapan genç ile konuştu. Kerimoğlu, “Orada, elinde çek çek, fırça; oraları buraları temizliyor. Alın teri döküyor, ekmeğinin peşinde… Yüksek lisansını da yaparken ekmeğini kazama çabası içinde. Gençlerimizin durumu bu” dedi.

Savaş Kerimoğlu, KRT’de yayınlanan “Günaydın Türkiye” programında, Ankara’daki stüdyonun alt katındaki kafede garsonluk yapan bir genç ile canlı yayın sırasında sohbet etti. Kerimoğlu, pencereden seslendiği gence hangi okuldan mezun olduğunu ve başka iş bulup bulamadığını sordu. Genç, Kerimoğlu’na, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olduğunu ve yüksek lisans yaptığını söyledi. Genç, Kerimoğlu’nun “İş bulamadın mı” sorusuna “Burası denk geldi” yanıtını verdi.

Kerimoğlu, genç ile sohbetin ardından, “Kardeşimiz Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu ve aşağıda masayı bir yere çekiyor, ediyor. Orada, elinde çek çek, fırça; oraları buraları temizliyor. Alın teri döküyor, ekmeğinin peşinde. İşte yüksek lisans yapıyor. Yüksek lisansını da yaparken ekmeğini kazama çabası içinde. Gençlerimizin durumu bu” diye konuştu.