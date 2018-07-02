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Sünnet düğününde pompalı tüfekle ölen gencin vurulma anı kamerada

02 Temmuz 2018 17:11

Sünnet düğününde müzik eşliğinde oynarken, yanında havaya ateş eden Süleyman D.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonuna yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Bu sırada, havaya ateş eden Süleyman B.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar Elçi'ye isabet etti. Başından vurulan Sefa Elçi, yaşamını yitirdi.

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