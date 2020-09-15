Suna Kıraç hayatını kaybetti: "Ömrümden uzun ideallerim var"

Ömründen uzun hayalleri olan Suna Kıraç hayatını kaybetti. Kıraç'tan geriye onu anlatan kitap ve belgeseller, temelini attığı kurumlar, bir de eğitim için verdiği mücadele kaldı.

Vehbi Koç Vakfı, Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Kaleiçi Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) gibi kurumlarda Suna Kıraç'ın attığı temeller yer alıyor.

Yapımcılığını Rıdvan Akar'ın, yönetmenliğini Murat Kahraman'ın üstlendiği ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucularından Suna Kıraç’ın ülkeye ve topluma sağladığı katkıları anlatan “Kutup Yıldızı-Sönmeyen Kılavuz” belgeseli Türkiye’nin ilk iş kadınlarından Suna Kıraç’ı, kurucusu ve destekçisi olduğu eğitim, kültür-sanat ve sağlık kurumlarındaki tanıkların ağzından aktarıyor.

Uzun zamandır mücadele verdiği ALS hastalığı sebebiyle dış dünyayla yalnız gözleriyle bağlantı kurabilen Kıraç, Mehmet Ali Birand tarafından yapılan "Suna'nın Gözleri' belgeselinde ise"Sizi huzur ve dinginlikle izliyorum. İdeallerimi paylaşanlar sizler..." diyor ve ekliyor: "Çocukların mutluluğu için... Unutmayın, hep yanınızda olacağım...”