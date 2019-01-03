Sümeyye Erdoğan: Tek tipleştirilen bir kadın modeli oluşturulmaya çalışılıyor

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek ,"Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor" dedi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 45'inci temsilciliğini Aksaray'da açtı. Kültür Park Gala Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aksaray Valisi Ali Mantı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kadem Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Şehri Süleyha olarak nitelendirilen iyi ve güzel insanların yaşadığı yer Cemaleddin-i Aksaray-i'nin, Somuncu Baba'nın şehri Aksaray'ın bulunduğu topraklarda 45'inci temsilciliğimizi açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar bizim için gurur kaynağıdır. Üstünlük ancak takva iledir, düsturu ile hareket ederek Allah katında insanın değerinin yaşadığı topraklarda sağladığı fayda ve gösterdiği fedakârlık ile ölçülebileceğine inanıyor ve olanın insan ile bir araya gelerek bu yolda yürümek olduğunu düşünüyoruz. Bizler kurulduğumuz günden bu yana kadın ve erkeklerin hep birlikte toplumu inşa etmek ile mükellef olduğunu biliyoruz. Bu sebeple adalet, hakkaniyet ve dengenin toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak tüm insanlığa yayılması için mücadele ediyoruz" dedi.