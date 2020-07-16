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Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi 15 Temmuz gecesini anlattı

16 Temmuz 2020 18:10

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Kadı ve Demokrasi Derneği (Kadem) tarafından hazırlanan 'Biz81iz' projesi kapsamında BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşanılanları anlattı. 

Selçuk Bayraktar, "Asker köprüye çıktı ve silahlarını aldığı bilgisi geldi. Benim tabii kafamda şimşekler çaktı. 'Herhalde bir darbe girişimi var' dedim. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmenin daha emniyetli olduğunu düşündüm. Çünkü pistleri de kapatabilirlerdi. Ama karar verilmişti" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Bayraktar ise, "Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların havayolunu kullanacağı kesinleştikten sonra bir yandan çok tedirginiz tabii uçakla da gelseler ayrı dert. Helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar ve çocuklar yanlarında. Daha Sadık Emin o zaman 1,5 yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Devamlı dualar ede ede bekledik. O yol herhalde hiç bitmek bilmedi" şeklinde konuştu.

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