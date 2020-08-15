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Sümela Manstırı'nda 5 yıl sonra ilk ayin

Ayini Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti

15 Ağustos 2020 14:36

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapıldı.

Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos pandemi nedeniyle katılmazken, ayini Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti.

Ayinde bir konuşma yapan Dinidis, 5 yıl aradan sonra yine Sümela’da oldukları ve ayin yapabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ortodoks din adamı, yapılan restorasyon çalışmaları ve kendilerine yeniden ayin izni verilmesi nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti. Ayin yapılan dualar ve ilahilerin okunması ile sona erdi.

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Sümela Manastırımeryem ana günüilk ayinAltındere Vadisi'trabzon

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