Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li tanıtım filmi, Yunanistan kanalında

Gazeteci Nevşin Mengü, Trabzon'da Sümela Manastırı'nda özel izinle çekilen tanıtım filminde elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların Yunanistan medyasına konu olmasına ilişkin bir video paylaştı.

Mengü paylaşımına, "Sümela Manastırında verilen parti Yunan Televizyonlarında. Rus Patrikliğinin de Sümela’da parti verilmesini kınadığının altı çiziliyor" diye yazdı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan özel izinle DJ Ahmet Şenterzi ekibiyle birlikte bir tanıtım klibi çekmişti. Tarihi manastıra ses sistemleri kurulmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda elektronik müzik eşliğinde dans edildiğini gösteren görüntüler sebebiyle Türk yetkililere tepki göstermişti.

Trabzon'da, yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekimine müsaade eden Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Çekimin, bakanlık izni olmadan gerçekleştirildiği; müfettişlerin ise yarın kente geleceği öğrenildi.

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