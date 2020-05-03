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Yasağa rağmen böyle görüntülendiler...

03 Mayıs 2020 18:20

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba (29 Nisan) günü akşam saatlerinde berber ve kuaförlerin kapalı olmasından dolayı, sokakta tıraş olan gençler görüntülendi.

Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sokakta arkadaşını tıraş ettiği görülüyor.

Yanında bulunan bir başka arkadaşının da cep telefonu ışığı ile ortalığı aydınlattığı kameraya yansıyor.

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