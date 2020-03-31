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Sultangazi'den gelen görüntüler İmamoğlu'nun uyarısını doğruladı

31 Mart 2020 13:09

İstanbul-Sultangazi'den gelen görüntüler, pazar yerleri için getirilen kısıtlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşandığını ortaya çıkardı. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı. Pazar alanlarındaki kalabalık dikkat çekerken, kurallara uymayanlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgesiyle; semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmemesi ve sosyete pazarlarının da geçici süreliğine kapatılması kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, il genelinde halen 800 bin kişinin toplu taşıma kullandığına dikkati çekmişti. İmamoğlu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısını yinelemişti.

 

 

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