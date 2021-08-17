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Sultangazi'de 10 göçmen gözaltına alındı

Aracın sürücüsü de gözaltına alındı

17 Ağustos 2021 12:37

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün önü ara sokakta kesildi. Araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen araç sürücüsü ve araçta bulunan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

 Ekipler, Sultançiftliği Mahallesi 34 Sokak'ta aracın önünü keserek durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında koşarak kaçan kişiyi bir mahalle sakini tekme atarak durdurdu. Araç sürücüsünün kaçak göçmen taşıdığını ve araçta 10 kaçak göçmenin bulunduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ile 10 kaçak göçmen polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. 

Sultangazi'de kaçak göçmenkaçak göçmenSultangazi

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