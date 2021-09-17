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Sultangazi’de camide imam ve cemaate sopalı saldırı

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

17 Eylül 2021 20:04

İstanbul Sultangazi'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
 
Sultançiftliği Merkez Camii’nde meydana gelen olayda, imamın bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.
 
İmamın uyarısıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.’nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.
 
Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
 
Görüntülerde eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü görünüyor.
 
Kaynak: DHA
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