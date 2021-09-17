Sultangazi’de camide imam ve cemaate sopalı saldırı

Sultançiftliği Merkez Camii’nde meydana gelen olayda, imamın bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.

İmamın uyarısıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.’nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.