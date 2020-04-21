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‘Gelini’ olduğunu söyledi; taksideki kadını dışarı çıkarmaya çalıştı

21 Nisan 2020 13:29

İstanbul Sultangazi'de bir şahıs, 'taksi içindeki kadının gelini olduğu' gerekçesiyle taksiyi durdurarak önüne yattı. Şahsın taksinin plakasının fotoğraflarını da çektiği görüldü.  

'Gelinin evden kaçtığını' belirten şahıs ile taksici arasında tartışma yaşandı. Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir şahıs, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü. Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı. Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi.

Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı.

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