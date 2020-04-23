Dışarı çıkamayan çocuklara belediyeden gösteri ekipli, hediyeli 23 Nisan kutlaması

23 Nisan 2020 09:26
Sultangazi Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle çocukların katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal edilmişti. Bayram heyecanı ve coşkusunu çocuklara yaşatmak isteyen Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında ilçenin sokaklarında minikler için gösteri ekipleri gezdi. Mahallelerde camlara ve balkonlara çıkan çocuklara hediyeler dağıtıldı.
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