T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki açık olan kahvehanelere para cezası kesildi

30 Mart 2020 13:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki 2 kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 2 işyeri sahibi ile kahvehanelerde bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Kuğulu Caddesi ve Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokaktaki kahvehanelerin açık olduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri dün 2 adrese baskın düzenledi.

Kahvehanelerin kapılarının kilitlendiğini fakat içeride oturanlar olduğunu ve çay servisi yapıldığını tespit eden polis, işyeri sahibi olan Şener S. ve Serkan K. ile içeride bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı. İşyerleri kapatılırken, Küçükçekmece'deki kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlenerek zabıta ekiplerince mühürlendi.

ETİKETLER

koronavirüssalgınistanbulkoronavirüs tedbirlerikahvehanelere para cezasıistanbul koronaviürsistanbul sultanbeyliistanbul küçükçekmece kahvehane

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

Ülkesi Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu; belediye başkanı takım elbiseyle 'bungee jumping' yaptı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın kötücüllüğe karşı sessizliği lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor

Gençler sokağa çıktı: 'Yürümeyi unutmuştuk'

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

Koronavirüs karantinasında 'balkon nikahı'; nikah memuru vinçle yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Robert De Niro: ABD'de kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil,...

'Yeni bir hayata başlayacağım' diyerek Kanal D'den istifa eden Buket...

Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı'na: Sizi bilime saygılı biri diye...

AKP’li Metin Külünk, Marmaray’ı İBB yönetiyor sandı, AKP’yi yerden yere...

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24