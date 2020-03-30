Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki açık olan kahvehanelere para cezası kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki 2 kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 2 işyeri sahibi ile kahvehanelerde bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Kuğulu Caddesi ve Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokaktaki kahvehanelerin açık olduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri dün 2 adrese baskın düzenledi.

Kahvehanelerin kapılarının kilitlendiğini fakat içeride oturanlar olduğunu ve çay servisi yapıldığını tespit eden polis, işyeri sahibi olan Şener S. ve Serkan K. ile içeride bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı. İşyerleri kapatılırken, Küçükçekmece'deki kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlenerek zabıta ekiplerince mühürlendi.