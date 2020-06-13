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Sultanbeyli’de 3 binanın çatısı alevler içinde kaldı

13 Haziran 2020 12:50

İstanbul, Sultanbeyli’de bir binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı. Yangının çıktığı binadaki vatandaşları kurtaran itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Sultanbeyli’de iddiaya göre, iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bir apartman ile işyerinin çatısına daha sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Vatandaşlar, yanan evlerini panik ve gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlarda da yangını söndürmek için hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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