Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı

"İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. 30 kilometrelik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek. Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim'in İstanbul Kart özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek."