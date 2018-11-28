Süleymaniye Camii'nde cinsel 'eğitim': Aynı gece içinde ikinci ilişkide nelere dikkat etmeli?

Prof. Dr. Cevat Akşit, Süleymaniye Camii'nde verdiği “İslam'da Cinsel İlişki Adabı” konulu vaazda konuyla ilgili hadis–i şeriflerden örnek vererek ikinci ilişki istenirse daha hoş olması için ne yapılması gerektiğini anlattı. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen videoda Akşit, cinsel ilişkinin tekrarlanması istenirse, “Sizden biriniz geceleyin ailesiyle cinsel ilişkide bulunduğunda tekrarlamak isterse cinsel ilişkiyi ikisinin arasında yıkansın, tenasül uzuvları yıkasın kadın da erkekte buyuruyor. Sebebi ikinci ilişkinin daha bir hoş olması içindir diyor” sözleriyle iki ilişki arasında yıkanılması gerektiğini anlatıyor.