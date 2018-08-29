T24 LogoT24 Logo
Haberler

“Süleyman Soylu'nun adı İBB Başkanlığı için geçiyor” iddiası

29 Ağustos 2018 16:26

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü söyledi. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP 24. ve 25. dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ak Parti'nin İstanbul'u kazanması için MHP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı adayı olacağını ileri sürdü. Yarkadaş'a göre, Soylu'nun milliyetçi çıkışları İstanbul adaylığı için kurgulanıyor. "AKP'nin İstanbul'da MHP'nin oylarına ihtiyacı var. Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri'nin çıkışı sadece toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir adım değil. Süleyman Soylu aynı zamanda MHP'nin en radikal, en şahin tabanına da sesleniyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelebilir Süleyman Soylu'nun. O yüzden Süleyman Soylu bugün şahin bir pozisyona getirildi. Saray'da Süleyman Soylu'nun ismi İstanbul Büyükşehir Başkan adayları arasında değerlendiriliyor. Ahmet Misbah Demircan ve Soylu'nun adı geçiyor."

ETİKETLER

süleyman soyluibbbarış yarkadaşbaşkanlıkmhp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu...

Uyuşturucu baronu Zindaşti davasında hâkim ve savcıların ifadeleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24