Erdoğan, Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldı: "Servet annemiz bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Soylu'nun cenazesi, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden son yolculuğuna uğurlanırken, Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü.

Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MHP Milletvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı cenaze görenin yaptığı konuşmada, "Öncelikle musallada uğurladığımız Servet annemize rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Servet annemiz bu bu millete vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Servet annemiz de hem böyle bir evlat ve evlatlar yetişmenin bahtiyarlığı içinde Hakk'a yürüyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kur'an-ı Kerim okudu

Yeni Şafak'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Servet Soylu'nun taziyesinde Bakara Suresi'nin 155 ve 156. ayetlerini okudu.