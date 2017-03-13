​Süleyman Soylu, Fethullah Gülen için ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2011 yılında Cemaat'in faaliyetlerini askıya almasını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki göstererek ve "Gülen'in hizmetlerini siyasî kavgaya çekmeye çalışıyor. Ağzında bir bakla varsa çıkarsın" demişti. Soylu şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendi partisine bu tip talimatlar verebilir. Ama Türkiye'nin dünyadaki en önemli açılımlardan birini yapan Sayın Fethullah Gülen'le ilgili değerlendirmede bulunması bana göre tarihi bir hatadır." Diyen Soylu şöyle devam etmişti: "Türkiye'nin meselelerini iyi takip eden insanların Sayın Gülen'e sadece müteşekkir olmaları beklenir. Hem yapılan faaliyetlerle ilgili hem de ülkemizin birliği ve beraberliği ile ilgili ortaya konulmuş olan tablodan dolayı teşekkür beklenir. Türkiye'nin kutuplaşmasını, kamplaşmasını bugünlerde bile verdiği mesajlarla bir şekilde yumuşatmaya çalışan, diyaloğu sürekli geliştirmeye çalışan bir anlayışa bu hücumu çok anlamsız buluyorum. İhtilaflı bir hal olarak görüyorum. Millet bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Sayın Bahçeli aynı açıklamayı referandum öncesi yaptı ve bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Şimdi de Sayın Gülen gibi çok mümtaz bir şahsiyeti hedef alarak, aslında Gülen'in hizmetlerini siyasi kavgaya çekmeye çalışıyor. Bahçeli'nin çırpınışları beyhudedir. Israrla söylüyorum ağzında bir bakla varsa çıkarsın, hepimiz bilip ona göre konuşalım."