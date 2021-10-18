T24 LogoT24 Logo
Haberler

Süleyman Soylu: En güçlü zamanımızdayız...

"Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz"

18 Ekim 2021 10:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada "En güçlü zamanımızdayız..." daha önce yaptığı bir konuşmayı paylaştı. 

Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezinde güvenlik toplantısına katılan  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "En güçlü zamanımızdayız..."  notuyla paylaştığı konuşmasında " "Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. En güçlü zamanımızdayız." dedi. 

TIKLAYIN - Bakan Soylu: Partimizin en güçlü zamanındayız; çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluPartimizin en güçlü zamanımızdayızEn güçlü zamanımızdayız konuşmasıtuncelidersim

Diğer Videolar

CHP'li Abdurrahman Tuttere meclis kürsüsünden ekmek ve kuru soğan gösterdi: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Meclis Başkanvekili Akar sinirlendi: Hay senin!

İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle kastedilen neyse bakkala gittiğimde onu hissediyorum

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler yayınlandı; sivil giyimli kişiden polise: Gücünüzü gösterin

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca kaza yaptı

İmamoğlu'ndan 'oyun' projesi: Sistem kuruluyor, gençler destekleniyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24