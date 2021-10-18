Süleyman Soylu: En güçlü zamanımızdayız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada "En güçlü zamanımızdayız..." daha önce yaptığı bir konuşmayı paylaştı.

Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezinde güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "En güçlü zamanımızdayız..." notuyla paylaştığı konuşmasında " "Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. En güçlü zamanımızdayız." dedi.

TIKLAYIN - Bakan Soylu: Partimizin en güçlü zamanındayız; çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü