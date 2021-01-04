T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sulama rezervleri alarm veriyor

04 Ocak 2021 13:17

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyesinde ciddi düşüşe neden oldu. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana gelince sulama kaynaklarında endişe verici bir düşüş yaşandı.

Denizli’de yıl boyunca yağış seviyesinin mevsim normallerinin altında olması, baraj ve göletlerde kuraklık sinyallerini verdi. Yurt genelindeki birçok nokta, önceki yıllara oranla su seviyesi alarm vermeye başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de baraj ve göletlerde su seviyesi normalin altında kaldı. Su seviyesi önceki dönemlere göre neredeyse yok denilecek seviyelerde düştü. Sulama barajlarındaki su seviyesindeki ciddi azalış, çiftçiyi ise düşündürmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege bölgesinde Yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana geldi. Ege bölgesi son 40 yılın en düşük yağışlı sonbaharı gerçekleşti. Kentin en önemli içme suyu ve sulama barajlarından olan Vali Recep Yazıcıoğlu ve Honaz Akbaş Barajlarındaki su seviyesindeki ciddi düşüş drone ile havadan görüntülendi.

“İlk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm”

Honaz’da üreticilik yapan İrfan Çam, “Geçen yıl Honaz Barajı’nın su seviyesi yüksekti. Bu sene yağışlar az gittiği için su seviyesi çok düşük. Denizli’nin hayat suyu şuanda çok zayıf. Camilerde vatandaşlarımız yağmur duası yapılıyor. Sadece 2 gün yağmur yağdı ve inşallah daha çok yağarda barajlarımız su dolar. Honaz Barajı yapıldı yapılalı ilk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm. İlk yapıldığında su seviyesi çok yüksekti ve tarlara su geliyordu. Çiftçiler memnundu ama şuanda çiftçiler sulayamıyor ve kuraklık var” dedi.

ETİKETLER

sulamarezervkuraklıkyağışyağmur

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2021

İETT otobüsüne alınmayan vatandaşlar yolu kesti

Göldeki ağaçlar dondu

Park halindeki lüks otomobil kaydı, durdurmaya çalışanlar düştü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya başladı

Evi kumarhaneye çevirdiler, cezası ağır oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP, Ermenistan'daki nükleer santral için uyardı: Güvenliği ve kapatılması Türkiye...

“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen: 70 yaşındaki teyzenin çıplak arandığını...

Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, T24'e konuştu: ABD Dışişleri'nin...

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Tuvalette ayı saldırısına uğradı: "Oturmamla popomu bir şey ısırdı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24