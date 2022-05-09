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Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

“Erciş Belediyesi ve itfaiye ekipleri olarak olay yerine gelerek 3 hayvandan 2’sini kurtardık, biri ise kesildi"

09 Mayıs 2022 21:59

Van’ın Erciş ilçesinde sulama kanalına düşen 3 büyükbaş hayvandan 2'si kurtarıldı.

Koçköprü Barajı’ndan gelen ve sulama amaçlı kullanılan kanala düşen 3 hayvandan birisi düştüğü yerden sahipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Diğer 2’si ise akıntıyla kanalın kapalı olan yaklaşık 5 kilometrelik bölümünden sürüklenerek Simeklioğlu mevkiine kadar geldi. Burada hazır bulunan belediye ve itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla 2 hayvanı da kurtararak sahibine teslim etti.

Açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amiri Kutbettin Aydın, 3 hayvanın kanala düştüğü ihbarını aldıklarını belirterek, “Erciş Belediyesi ve itfaiye ekipleri olarak olay yerine gelerek 3 hayvandan 2’sini kurtardık, biri ise kesildi. Çalışma arkadaşlarıma, Erciş Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.

Hayvan sahibi ise otlağa bıraktıkları hayvanların üstü açık olan kanaldan düştüğünü belirterek, “Kanala 3 hayvan düştü. 2’sini kurtardık, biri ise durumu iyi olmadığı için kesmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. (İHA) 

 

VanErcişSulama kanalıhayvanlar

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