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'Şükredeceksin' tartışması: Şu gömlek bir İbrahim Tatlıses'te, bir bunda var, 'geçinemiyorum' diyor

"Biz insan değil miyiz"

13 Eylül 2020 15:42

YOL TV'nin Ankara Ulus'ta yaptığı "Evinizde işsiz var mı?" sorulu sokak röportajında 'geçinemediğini' belirten vatandaşa bir kişi "şükredeceksin" deyince tartışma çıktı.

Aynı vatandaşa başka bir kişi de "Şu gömlek bir İbrahim Tatlıses'te, bir bunda var, 'geçinemiyorum' diyor" çıkışını yöneltti. Sokak röportajına katılan diğer vatandaşlar da bu çıkışa tepki gösterdi. Bir vatandaş "Bir milletvekili benle beraber aynı parayı alsın. Biz insan değil miyiz" dedi.

 

 

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