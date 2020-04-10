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Sudan’da ekmek fiyatlarına zam kararı protestolara neden oldu

10 Nisan 2020 09:11

Sudan’da ekmeğe yapılan zammın ardından protesto gösterileri başladı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi yüksek fiyatları, yaşam koşullarını ve ülkede yaşanan ekmek sıkıntısını protesto etti. Protestocular ellerindeki pankartlara ‘’Bize ekmek sağla’’, ‘’Açlık hükümeti düşürecek’’ ifadelerine yer verirken, protestocular geçici hükümetin yerine ulusak birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Hükümet, dün 1 somun ekmeğin fiyatını 1 Sudan Sterlininden 2 Sudan Sterlinine çıkarırken, protestolar nedeni ile Hartum’un merkezinde bulunan Ordu Genel Komutanlığının etrafındaki ana yolları kapattı.

Sudan’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekmek kıtlığı nedeni ile buğday ithal etmek için halktan zorla toplanan paralar kitlesel protestoları tetikleyerek, 20 yıldır iktidarda bulunan eski Başbakan Ömer el Beşir’in ordu eliyle devrilmesine neden olmuştu.(İHA)

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