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Suç kaydı bulunması nedeniyle taksici olamayan adam odaya saldırdı

24 Kasım 2018 17:50

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y. (38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın camları ile bina önünde duran, Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı. M.Y.'nin saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay, dün (cuma) akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi. Taksicilik yapabilmek için Oda'ya başvuru yapan, ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu bulundurma suçlarından kaydı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmeyen M.Y., binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini fırlatıp binanın camını kıran M.Y., daha sonra Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin de camlarını kırdı. M.Y., daha sonra buradan ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, binada bir süre incelemelerde bulundu. Binaya ve araçlara yapılan saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis tarafından incelenen görüntülerde M.Y. önce şişeyle Oda'nın camını kırıyor. Daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp araçlara saldırıyor.

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