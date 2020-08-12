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Suavi, o davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı

Tolunay Demirel, Çağla'nın  "Saz mı Caz mı?" şarkısına tuttuğu ritimle adını duyurmuştu

12 Ağustos 2020 08:17

Tolunay Demirel isimli genç davulcu sosyal medyada, düğünde çaldığı davul görüntüleriyle yeniden gündem oldu.  Sanatçı Suavi de gencin videosunu paylaşarak, "Çok isterim bu genç ritimci-yeteneği tanımayı. Bilen var mı kim olduğunu? İletişim kurabilirsek memnun olurum" dedi. 

Düğünde çaldığı davul videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine adı duyulan ve birçok TV kanalına konuk olarak performans sergileyen genç davulcu Tolunay Demirel, Çağla'nın  "Saz mı Caz mı?" şarkısına tuttuğu ritimle adını duyurmuştu. 

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