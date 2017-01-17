Su seviyesi düşen gölde 600 yıllık Buda heykeli bulundu

Çin'in Jiangxi bölgesinde bulunan bir baraj gölünün bakım çalışmaları sırasında su seviyesinin 10 metre azaltılması sonucu 600 yıllık olduğu tahmin edilen bir Buda heykeli bulundu. Buda heykeli çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrarken bazıları bunun bir bir şans simgesi olduğunu söyledi. Arkeologlara göre 3.8 metre uzunluğundaki Buda heykeli, Ming Henedanı dönemine ait. Heykelin bulunduğu bölgenin civarında bir tapınağa ait izler de keşfedildi. Bu keşifle beraber bu bölgede çok sayıda arkeolojik kalıntı ve define olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.