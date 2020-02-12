Su satarak geçimini sağlayan engelli gence akülü sandalye sürprizi

Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden örgütlenen gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak geçimini sağlayan Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, bu kez de soğuk kış günlerinde sokakta su satıp geçimini sağlamaya çalışan Erhan Karaçam’a ulaştı.

Grup üyeleri Erhan Karaçam’ın su sattığı cadde üzerinde aldıkları akülü sandalyeyi bıraktı. Yapılan sürprizden habersiz olan Erhan Karaçam, her zamanki gibi su sattığı yere geldi. Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri daha sonra Erhan Karaçam’ın etrafını sararak kendisini yeni akülü sandalyesine bindirdi.