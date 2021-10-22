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Su kuyusuna düşen ineği itfaiye halatla bağlayarak kurtardı

İnek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı

22 Ekim 2021 20:24

Bolu’da ormanlık alandaki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Çamyayla köyünde meydana geldi. Sedat Karaduman isimli vatandaş köye yakın ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada ineğinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla ineği su kuyusundan çıkaramayan Karaduman ve beraberindekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen ineğe zarar vermeden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kuyunun çevresini genişleten itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği itfaiye aracının vinciyle çekerek kurtardı. Hafif yaralarının olduğu görülen inek veterinere götürüldü.

Kaynak: İHA

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