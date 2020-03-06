Hayvan SOS: Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

06 Mart 2020 11:13
Antalya’da su kanalına düşen köpeği çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Kepez ilçesi Şelale Caddesi’nde su kanalında köpek sesi duyan çevredeki vatandaşlar, kanala baktıklarında bir sokak köpeğinin yukarıya çıkmaya çalıştığını gördü.
Çevre esnafından alınan ip yardımıyla kanalda kurtarma çalışması başlatıldı. İki vatandaşın tuttuğu ip yardımıyla aşağıya inen bir vatandaş, yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalında bulunan köpeği çekerek yukarıya çıkardı.
Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, köpeğin kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran vatandaşların üzerine zıplayarak sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.
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