T24 LogoT24 Logo
Haberler

Su borusu patladı yollar şelaleye döndü

15 Aralık 2018 15:43

Düzce'de, D-100 yolunda bulunan alt geçidin duvar kaplamalarının gerisinde bulunan su borusu patladı. Duvar kaplamalarının aralarından gelen su şelale gibi su akarken, yolun İstanbul istikameti ise ulaşıma kapandı. Trafik yan yollardan sağlanırken, bölgede sular kesildi. Gece saatlerinde, Düzce D-100 yolu Çoban mevkiinde bulunan alt geçitte su borusu patladı. Su borusunun patlaması üzerine alt geçidin duvar kaplamalarının arasından şelale gibi su aktı. Yolda su birikintisi oluşurken, geçit duvarlarının çökme tehlikesine karşı İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, trafik ekipleri araçları yan yola yönlendirdi. Bölgede sular kesilirken, belediye ekipleri patlayan su borusunun onarımı için çalışma başlattı. Bölgeye gelerek incelemede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Çoban Kavşağı'nda 500'lük tabir ettiğimiz su borusu patladı. Şu anda trafik durduruldu, bizim ekiplerimiz de geliyor. Düzce'nin kuzey kesiminde sular kesildi. Ekiplerimiz sabaha kadar burada çalışacaklar. Korkulacak bir durum yok. Bütün ekipmanlarımız var. Çalışacağız ve sabah namazına doğru suları vereceğiz. Çökme tehlikesine karşı trafiği kapattık. Sürücülerimiz arka yolları kullanacaklar. Önlemlerimizi aldık" dedi.

ETİKETLER

su borusupatladıyolşelaledöndüd100

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24