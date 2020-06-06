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Su altının iki zehirli türü bir arada görüntülendi

06 Haziran 2020 14:30

Kiloluk aslan balığı ile zehirli tür olan balon balıkları bir arada görüntülendi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşam alanına dokunulmadığı sürece aslan balığının insanlara bir zararının olmayacağını kaydetti. Gökoğlu, son dalışında kiloluk aslan balığı ile zehirli tür olan balon balıklarını bir arada görüntüledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay denizden uzak kaldıklarını söyledi.

Gökoğlu,yasağın kaldırılmasıyla yaklaşık 22 metre derinliğe deniz akvaryumu borusunun bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Kiloluk aslan balığı"

Borunun dipte kalması için konulan her beton parçasının yanında aslan balıklarını görüntülediklerini dile getiren Gökoğlu, “Korkmaya gerek yok. Onlarda insanları gördüğü zaman saklanıyorlar zaten. O saklandıkları bölgeye ayağınız girerse, yada bir çarpma olursa belki zarar verir. Durup dururken gelip aslan balığı insana zarar vermez” dedi.

Gökoğlu, görüş mesafesinin çok iyi olduğu su altında uzun bir aradan sonra bir kilonun üzerinde birkaç tane aslan balıkları görüntülediklerini kaydetti.

İkisi bir arada

Bir görüntüde aslan balığının, yine zehirli bir tür olarak bilinen ve toplu şekilde yem yiyen balon balıklarına saldırmak için yaklaştığı görüldü. İki tür bir süre birlikte görüntülere yansıdı.

Caretta Caretta uyurken yakalandı

Öte yandan Gökoğlu, borunun dibinde uyuyan bir caretta carettayı da görüntüledi. Kendisine yaklaşıldığını fark eden caretta caretta kafasını kaldırıp, hızla bölgeden uzaklaştı.

Aslan balığı

Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır.

Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir.

Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir.

Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir.

Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir balıktır.

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