Su altında sürpriz evlilik teklifi

Zonguldak'ta yaşayan Ender Ozan Albayrak, kız arkadaşı Kübra Özkan'a evlenme teklifini su altında hazırladığı pankartla yaptı. Albayrak, kız arkadaşının deniz tutkusu nedeniyle böyle bir evlenme teklifli organize ettiğini söyledi.

Ereğli’de yaşayan Ender Ozan Albayrak, İstanbul´da muhasebeci olarak çalışan kız arkadaşı Kübra Özkan´a evlilik teklifi için farklı bir sürpriz yapmak istedi. Dalış tutkunu Özkan ile Gökçeada’ya giden Albayrak, su altında evlilik teklifi hazırladı.

1 Ağustos günü bir dalış okuluyla organizasyon düzenleyen Albayrak, ‘Benimle evlenir misin? Kübra-Ozan’ yazılı pankartı, Özkan’dan önce dalış yaparak su altına yerleştirdi.

Erkek arkadaşıyla birlikte dalış yapan Özkan, su altında pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Albayrak, yanında bulunan yüzüğü çıkararak evlenme teklif etti.

Teklifi kabul eden Kübra Özkan, “Ben tam bir deniz aşığıyım. Denize olan aşkıma karşılık su altında evlilik teklifi güzel bir jestti. Unutulmaz bir hareketti. Beklemiyordum” dedi.

"Düğün için de projem var"

Albayrak ise kız arkadaşının deniz tutkusu nedeniyle böyle bir evlenme teklifli organize ettiğini ifade ederek, “Düğün ile ilgili de kafamda bir proje var. Tekne yanaştırabileceğim bir yerde düğün yapabilirsek, düğün salonuna tekne ile gitmeyi düşünüyorum” diye konuştu.