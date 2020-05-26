T24 LogoT24 Logo
Haberler

Su altında kalan Hasankeyf ve köylerin hikayesinin anlatıldığı "Siya Avê" belgeseli online erişime açıldı

26 Mayıs 2020 10:18

Ulısu Barajı'nın su altında bıraktığı antik Hasankeyf kenti ile köylerinin hikayesini iki kadının hikayesi üzerinden anlatan "Siya Avê"(Suyun Gölgesi) belgesel filmi, internette erişime açıldı.

Yönetmenliğini Mezopotamya Ajansı muhabiri Metin Yoksu'nun yaptığı belgeselin gösterimleri Koronavirüs salgını nedeniyle daha iptal edilmişti.
 
Konusu
 
Ilısu Barajı nedeni ile 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile birlikte 199 yerleşim yeri sular altında bırakıldı. Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı (Ewtê Köyü) bu köylerden birisi. Köyde doğup büyüyen iki kadının farklı zamanlarda köylerinin su altında kalmaya başlaması ile birlikte birer ağıt yakarlar. Siya Avê ile 1990 yıllarda savaş döneminde köyünü terk etmek zorunda kalan iki kadının yaşadıklarına ve yaktıkları ağıt üzerinden barajın neden yapıldığı sorgulanarak, Hasankeyf, Dicle Vadisi ve Botan Vadisi’nin yok edilme öyküsüne odaklanılıyor.
 
 

ETİKETLER

metin yoksusiya avemezopotamya ajansıbelgeselhasan keyfılısu barajı

Diğer Videolar

Bebek’teki yat partisine polis baskını

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması için "Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” sözleri gündem oldu

Dev çekirge 'Çağaboğan' Tunceli’de görüntülendi

Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

Tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılı | Gazeteci Çiğdem Toker: İktidar, Meclis'i araçsallaştırdı; kitlesini bağımlı kıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını AKP'li Rumeysa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24