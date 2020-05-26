Su altında kalan Hasankeyf ve köylerin hikayesinin anlatıldığı "Siya Avê" belgeseli online erişime açıldı

Ulısu Barajı'nın su altında bıraktığı antik Hasankeyf kenti ile köylerinin hikayesini iki kadının hikayesi üzerinden anlatan "Siya Avê"(Suyun Gölgesi) belgesel filmi, internette erişime açıldı.

Yönetmenliğini Mezopotamya Ajansı muhabiri Metin Yoksu'nun yaptığı belgeselin gösterimleri Koronavirüs salgını nedeniyle daha iptal edilmişti.

Konusu

Ilısu Barajı nedeni ile 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile birlikte 199 yerleşim yeri sular altında bırakıldı. Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı (Ewtê Köyü) bu köylerden birisi. Köyde doğup büyüyen iki kadının farklı zamanlarda köylerinin su altında kalmaya başlaması ile birlikte birer ağıt yakarlar. Siya Avê ile 1990 yıllarda savaş döneminde köyünü terk etmek zorunda kalan iki kadının yaşadıklarına ve yaktıkları ağıt üzerinden barajın neden yapıldığı sorgulanarak, Hasankeyf, Dicle Vadisi ve Botan Vadisi’nin yok edilme öyküsüne odaklanılıyor.