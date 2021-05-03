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Stüdyoda motosiklete binen Ahmet Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı: "Ölümü hissettim"

03 Mayıs 2021 13:51

Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında canlı yayında motosiklet kullanıldı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kullandığı motosikleti reklam arasında kullanmak isteyen eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı. 

Çakar,  ölümden döndüğünü söyleyerek kazayla ilgili şöyle konuştu: "Ölümü hissettim. Kurşunladığım andaki gibi bir hissiyata kapıldım. Mermi yediğim yere baskı yapıp 6-7 dakika hayatta kalabilmenin hesaplarını yaptım. İşte onun gibi bir hissiyattı. Kaza yapacağımı hissettim. Korkum boynumun zarar görmesiydi, şahdamarım kesilse hayatta değildim."

 

Beyaz TVAhmet Çakarcanlı yayında motosikletmotosiklt kazası

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