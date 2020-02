Stranger Things 3. sezon çekimleri başladı

Netflix, Stranger Things'in 3. sezon çekimlerinin başladığını yayınladığı özel video ile duyurdu. İlk iki sezonuyla son dönemin en çok sevilen dizilerinden birisi haline gelen Stranger Things‘in 3. sezon hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Dizinin üçüncü sezonunda kadroya Jake Busey (Starship Troopers, Contact, Agents of S.H.I.E.L.D. ve From Dusk Till Dawn) ile Cary Elwes (Glory, Days of Thunder, Bram Stoker's Dracula, Robin Hood: Men In Tights ve The Princess Bride) dahil oluyor. Cary'yi “Mayor Kline”, Jake'i ise “Bruce” olarak karşınıza çıkacak.