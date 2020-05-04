T24 LogoT24 Logo
Haberler

Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader güvercinleri besledi

04 Mayıs 2020 13:38

Konak Belediyesinin ünlü film serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) anıldığı Dünya Star Wars Günü dolayısıyla hazırladığı klipte, dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi semaya çıktı, ‘Stormtrooper’lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader İzmir Saat Kulesi’ndeki güvercinleri besledi.

İzmir’de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla bir video klip hazırladı. Klipte, Koronavirüs salgını sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi.

Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, ‘Stormtrooper’lar sokaklarda yürüdü. Death Star’ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden Darth Vader ve bir Stormtrooper’ın Saat Kulesi’ndeki güvercinleri beslediği görüldü.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

ETİKETLER

izmirkonakbelediyeStar WarsDarth VaderMillennium FalconDünya Star Wars Günü

Diğer Videolar

HDP, 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün İstanbul finalini yaptı: Halkın sesi olmaya adayız

Sağanak yağışın ardından Bursa'dan geriye kalan görüntüler

İstanbul'da 31 binden fazla kişiye 620 milyon lira para cezası uygulandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Haziran 2020

Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı

Maske takmayan sağlık personeli: Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?...

Wushu Federasyonu Başkanı'nın kızı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak...

Arazisini kullanamayınca, Konyaaltı Sahili'ne inen yolu prefabrik evle kapattı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24