T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sting, IŞİD'in saldırdığı Bataclan'ın açılışını 'İnşallah' ile yaptı

14 Kasım 2016 14:43

Ünlü İngiliz şarkıcı Sting dün gece, Fransa’nın başkenti Paris'teki, "Bataclan" konser salonunda, ilk kez yeni şarkısını seslendirdi. Tam 1 yıl önce, IŞİD'in saldırısı sonucu 90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonu kapatılmıştı. Konser salonu kapılarını uzun aradan sonra Sting'in mülteciler için bestediği yeni şarkısı 'İnşallah' ile açıldı. Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf'un da eşlik ettiği konserde, terör saldırısında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sting, yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde, Bataclan'ın yeniden açılmasının önemini vurgulayarak, "Bu akşam iki görevimiz var: Öncelikle saldırıda hayatını kaybedenleri hatırlamak, sonrasında ise hayatı ve müziği bu tarihi mekanda kutlamak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

StingIŞİDBataclanParisinşallahFransa

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım; o dönemki bütün bir kültür çok güzel

Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham

Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

Cemevi önergesini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, seçim öncesi Alevilere verdiği cemevi sözünü tutmamış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24