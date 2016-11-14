Sting, IŞİD'in saldırdığı Bataclan'ın açılışını 'İnşallah' ile yaptı

Ünlü İngiliz şarkıcı Sting dün gece, Fransa’nın başkenti Paris'teki, "Bataclan" konser salonunda, ilk kez yeni şarkısını seslendirdi. Tam 1 yıl önce, IŞİD'in saldırısı sonucu 90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonu kapatılmıştı. Konser salonu kapılarını uzun aradan sonra Sting'in mülteciler için bestediği yeni şarkısı 'İnşallah' ile açıldı. Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf'un da eşlik ettiği konserde, terör saldırısında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sting, yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde, Bataclan'ın yeniden açılmasının önemini vurgulayarak, "Bu akşam iki görevimiz var: Öncelikle saldırıda hayatını kaybedenleri hatırlamak, sonrasında ise hayatı ve müziği bu tarihi mekanda kutlamak" ifadelerini kullandı.