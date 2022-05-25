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Steve Kerr, Texas'taki saldırının altında maç önü toplantısında çileden çıktı: 50 senatör tarafından esir tutuluyoruz!

25 Mayıs 2022 15:50

NBA takımı Golden State Warriors'ın koçu Steve Kerr, Batı Konferansı Final Serisi maçı öncesi yaptığı basın toplantısında basketboldan söz etmek istemediğini söyleyerek Texas'ta bir ilkokula yapılan saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkinin öldürülmesine dikkat çekti. 

Silah satın alanların sicil taramasından geçmesini zorunlu kılacak yasaya destek vermeyen 50 Cumhuriyetçi senatöre tepki gösteren Kerr, ''Oy vermemelerinin bir sebebi var; koltuklarını kaybetmemek. Mitch McConnell, okul saldırıları ve süpermarket saldırılarına karşı hiçbir şey yapmayan tüm senatörler, size şunu soruyorum; koltuğunuzu koruma isteğinizi çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kiliseye gidenlerin önüne mi koyacaksınız? Çünkü şu an öyle gözüküyor.'' dedi.

Kerr, ''Washington'daki 50 senatör tarafından esir tutuluyoruz. Bu senatörler biz, halkın isteğine rağmen bu konuda oylama bile yapmıyor. Çünkü koltuklarını kaybetmek istemiyorlar. Bu acınası! Bıktım!'' diye konuştu.

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